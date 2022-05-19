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Шри-Ланка рассчитывает на помощь России при выходе из энергетического кризиса

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Global Look Press

Министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера сказал, что страна рассчитывает на помощь России по части выхода из энергетического кризиса, пишет ТАСС.

Отмечается, что Республика надеется, что Россия поможет с острой нехваткой энергоносителей. По словам министра энергетики островного государства, три-четыре недели назад власти направили российской стороне официальный запрос.

«Премьер-министр и президент делали такой запрос. И я официально составил письменный запрос пару дней назад в адрес российского правительства, можем ли мы получить сырую нефть или нефтепродукты?» — сказал Виджесекера.

В настоящий момент страна ждет ответ правительства России, добавил министр.

Ранее 19 мая генеральный директор государственного Управления по развитию туризма Шри-Ланки Дхаммика Виджаясингхе заявила, что государство не вводит и не намерено вводить ограничения в отношении россиян. Санкции в ее отношении — это международная политика, а Шри-Ланка — нейтральное государство. Виджаясингхе добавила, что Шри-Ланка приглашает граждан России в страну.

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