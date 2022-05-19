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АНО «Национальные приоритеты» опубликовало первый национальный рэнкинг «Наш вклад»

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Depositphotos

Социальные проекты компании «ЕвроХим» заняли первое место в новом национальном рэнкинге в категории «Крупный бизнес».

Также в данной категории организаторы рэнкинга выделили программы социальных инвестиций АФК «Системы», «Вымпелкома», СУЭКа и «Московского метрополитена». Отмечается, что больше половины участников имеют более одной программы, которая удовлетворяет условиям рэнкинга.

«Эта победа - признание активного участия «ЕвроХима» в реализации национальных проектов в российских регионах, результат совместной работы бизнеса, местных и региональных властей, некоммерческих организаций и институтов развития по многочисленным социальным программам, направленным на улучшение жизни людей», — отметили в пресс-службе компании «ЕвроХим».

Национальный рэнкинг «Наш вклад» — проект, созданный АНО «Национальные приоритеты», для синхронизации социальных инвестиций бизнеса и некоммерческих организаций в нацпроекты. Он подготовлен АНО «Национальные приоритеты» в партнерстве с РСПП, Форумом доноров, Международной премией #МЫВМЕСТЕ, общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Ассоциацией менеджеров России, ИД «Коммерсантъ». Всего в рамках рэнкинга «Наш вклад» официальный статус «Партнер национальных проектов» получили 157 проектов 71 участника — НКО или бизнес-структуры.

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