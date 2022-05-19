Потанин заявил, что купил «Тинькофф банк» за «сотни миллионов долларов»

Владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин заявил, что принадлежащая ему компания купила 35% TCS Group у ее основателя Олега Тинькова за «несколько сотен миллионов долларов» Об этом бизнесмен заявил «Интерфаксу».

По словам Потанина, цена 35% доли в головной компании банка TCS Group составила «сотни миллионов долларов».

«Для меня это большие деньги», — обратил внимание миллиардер во время интервью.

Потанин пояснил, что Тиньков во ходе переговоров не поднимал вопрос цены и сосредоточился на «сохранении бизнеса, команды» «Тинькофф банка».

Как считает Потанин, у его сложилось впечатление о важности попадания активов банка в хорошие руки.

Другие подробности сделки не приводятся.

Ранее «Тинькофф банк» заявил, что все юридические права на бренд принадлежат только ему.