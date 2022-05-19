КНР обсуждает с РФ покупку дополнительных объемов нефти для пополнения резервов

Китай рассчитывает заполнить свои хранилища российской нефтью. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что в настоящее время КНР обсуждает с российской стороной вопрос о дополнительных поставках нефти, которую планируется использовать для пополнения стратегических запасов.
По данным агентства, переговоры ведутся на уровне правительств двух стран, нефтяные компании принимают в них незначительное участие.
Информации о возможных объемах поставок не приводится.
Ранее Bloomberg сообщал, что доходы России от экспорта углеводородов в 2022 году увеличились вполовину на фоне торговых ограничений.