В Кремле не согласились с мнением Клишаса, что реализация импортозамещения провалена

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласился с тем, что импортозамещение в стране «провалено». Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга.

Ранее председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил, что программу импортозамещения не удалось выполнить.

По словам Пескова, сейчас по данному экономическому направлению продолжаются работы.

«Говорить о том, что все провалено — вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные», — сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России, вопреки сложностям идет напряженная работа и ее нельзя не признавать.

До этого девелоперы заявили, что импортозамещение не должно сказаться на качестве жилья в России.