Польская PGNiG подала иск к «Газпрому», чтобы взыскать «переплаченные» за газ деньги

Польская энергетическая компания PGNiG требует «Газпрома» выплаты процентов от суммы «переплаты» за газ в 2014–2020 годах.

«31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила «Газпрому» запрос о возбуждении арбитража в связи с иском о взыскании процентов с сумм, переплаченных PGNiG за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года», — говорится в квартальном отчете, опубликованном на сайте компании.

Также отмечается, что польская компания ожидает ответ от «Газпрома» на запрос об арбитраже.

В мае 2015 года PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома» о цене на газ в Ямальском контракте, а в феврале 2016 года подала иск. Спустя 5 лет арбитражный суд пересмотрел формулу цены контракта. В результате было удовлетворено требование PGNiG.

В июне 2020 года «Газпром» подал жалобу на решение инстанции, а в марте 2022 года апелляционный суд отклонил эту жалобу как необоснованную.

В результате исполнения решения арбитражного суда PGNiG получила от «Газпрома» $1,5 млрд.