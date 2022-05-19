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Курс евро на открытие торгов снизился до 62 рубля впервые с 2017 года

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс доллара снизился на 0,26%, до 63,28 рубля, курс евро — до 66 рубля (-1,04%) по состоянию на 10.06 по Москве в ходе торгов на Московской бирже. Об этом сообщает ТАСС.

Курс доллара к рублю на открытии торгов увеличился на 34,25 копейку по сравнению с итогами предыдущих торгов и составил 63,7875 рубля.

Курс евро уменьшился на 70 копеек и составил 66 руб. При этом в моменте евро снижался до 62 рубля впервые с мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 23 февраля.

13 мая курс евро в ходе торгов Мосбиржи упал ниже 65 руб. впервые с июня 2017 года. В начале торгов евро опускался до 64,95 руб. Доллар составлял 62,62 руб., опускаясь ниже 63 руб. впервые с февраля 2020 года. К 10.10 мск курс евро поднялся до 66,28 руб., доллара — до 63,71 руб.

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