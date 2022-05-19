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ФНС стала включать компании в закрытый список выгодоприобретателей из-за поставщиков

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Владимир Новиков/РИА «Новости»

Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) стали вызывать налогоплательщиков для дачи показаний по поводу их возможных связей с сомнительными поставщиками и правомерности вычета налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом РБК рассказали несколько налоговых консультантов.

Речь идет о компаниях, которые ФНС заподозрили в получении необоснованной выгоды от использования схем с сомнительными контрагентами, поэтому попали в закрытый список потенциальных выгодоприобретателей. Из-за этого им необходимо явиться в налоговый орган на заседание комиссии.

Эксперты сошлись во мнении, что компании стали попадать в список даже по ранее установленным фактам с сомнительными компаниями. При этом для попадания даже необязательно наличие вступившего в силу решения результатов проверки. Кроме того, непонятно как уйти из этого списка. Получается, что налогоплательщик становится объектом пристального и заведомо обвинительного внимания со стороны налоговой.

Юристы указали, что для непопадания в список необходимо быть внимательными со всеми контрагентами и тщательно проверять заключенные договоры. Кроме того, нужно хранить все исполненные обязательства, которые подтверждают реальность взаимодействия с поставщиком.

13 мая ФНС решила не применять меры в виде приостановки операций по счетам до 1 июня 2022 года компаниям, которые не могут оплатить налоги из-за санкций.

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