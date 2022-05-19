В РАН заявили о технических трудностях Европы при отказе от нефти и газа из России

Желание европейских стран отказаться от газа и нефти из России сложно реализовать с технической стороны. Об этом РИА «Новости» заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

«Что касается разговоров про эмбарго на нашу нефть, на газ и так далее, то все это — из области истерии. Чтобы ни говорили в Брюсселе, Европа физически и технически не в состоянии отказаться ни от нашей нефти, ни тем более от нашего газа», — отметил Широв.

По его словам, некоторые европейские страны полностью зависят от российских поставок. А для отказа от нефти, например, придется перестроить целые нефтеперерабатывающие предприятия.

Он добавил, что в ситуации с газом потребуется менять не только каналы поставки, но и перестраивать системы трубопроводов, делать новые станции регазификации, где поставляемый СПГ станет обычным газом.

18 мая Business Insider написал, что зависимость стран Евросоюза (ЕС) от российского газа приносит европейским политикам и Центробанкам сильную головную боль.