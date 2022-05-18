МИД РФ: Россия разворачивает инфраструктуру для экспорта углеводородов на Восток

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия активно разворачивает инфраструктуру для экспорта энергоресурсов на Восток. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

По ее словам, это повлечет за собой значительные изменения логистических цепочек.

«Потребность в энергии в мире, особенно в АТР, будет стабильно расти, поэтому относительно спроса на российские энергоресурсы сомнений нет», — добавила она.

Из-за санкций объем экспорта российских энергоресурсов сократился, однако из-за значительного роста цен ожидается, что по итогам этого года доходы от нефтегазового экспорта не уменьшатся по сравнению с предыдущими периодами.

Ранее сообщалось, что перебои с поставками газа из России могут привести Евросоюз (ЕС) к рецессии.

В сообщении добавили, что сфера услуг Германии постепенно восстанавливается. Однако отрасль страдает от нехватки поставок и сильно подорожавшего сырья. Кроме того, экономика страны также пострадала из-за действий России.