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Альфа-Банк стал лучшим зарплатным банком

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Пресс-служба Альфа-Банка

По результатам исследования «Рынок зарплатных проектов 2022» Альфа-Банк получил премию Frank Payroll Awards в номинации «Лучший зарплатный банк для сотрудников компаний».

Эксперты выделили высокий уровень удовлетворенности зарплатных клиентов Альфа-Банка. По данным аналитиков, клиенты банка отметили выгодные условия по картам и сервисам.

Премию Frank Award присуждают лучшим банкам или финансовым институтам в различных сегментах бизнеса. Payroll Awards 2022 – первая премия от Frank R, посвященная зарплатному направлению.

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