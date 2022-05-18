Альфа-Банк стал лучшим зарплатным банком

По результатам исследования «Рынок зарплатных проектов 2022» Альфа-Банк получил премию Frank Payroll Awards в номинации «Лучший зарплатный банк для сотрудников компаний».

Эксперты выделили высокий уровень удовлетворенности зарплатных клиентов Альфа-Банка. По данным аналитиков, клиенты банка отметили выгодные условия по картам и сервисам.

Премию Frank Award присуждают лучшим банкам или финансовым институтам в различных сегментах бизнеса. Payroll Awards 2022 – первая премия от Frank R, посвященная зарплатному направлению.