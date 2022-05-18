Бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» Панов заочно арестован

Бывший заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов заочно арестован на два месяца решением Хорошевского районного суда Москвы, передает РБК.

«Избрать в отношении обвиняемого Панова Андрея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации», — отметила в постановлении судья Сабина Рагимова.

Экс-зама гендиректора обвиняют в крупном мошенничестве, которое связано с контрактом (почти 200 млн руб.) на разработку маркетинговой стратегии авиаперевозчика, заключенным с американской компанией Bain в 2019 году.

Сам Панов рассказал изданию, что обвинения «политически мотивированы» и были предъявлены на следующий день после его публичного заявления в Financial Times.

«Обвинения появились через три года после одобрения маркетинговой стратегии советом директоров, в который входили три министра транспорта и два гендиректора «Аэрофлота» разных лет», — прокомментировал Панов обстоятельства уголовного дела.

Ранее Андрей Панов оставил должность и уехал из РФ.