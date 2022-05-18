В России повысили штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах до 2 млн рублей

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который увеличивает штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах до 2 млн рублей, пишет ТАСС.

Изменения предполагают внести в КоАП. Для граждан предлагают повысить штраф до 30 тысяч рублей. Сейчас россияне обязаны платить от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

За выжигание хвороста, лесной подстилки и сухой травы с нарушением соответствующих правил граждане России теперь могут начать платить до 40 тысяч рублей. Сейчас за такую провинность наказывают штрафом до 4 тысяч рублей.

Самый большой штраф — 2 млн рублей — заплатят юридические лица, если нарушение правил пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее 18 мая пресс-служба Авиалесоохраны сообщила, что площадь лесных пожаров за сутки в России выросла на 6,5 тысяч га. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Иркутской области (там горят 15 234 га) и в Красноярском крае (13 479 га).