Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Президент УЕФА Чеферин сравнил мадридский «Реал» с котами 16:07
Названа дата выхода сиквела фильма «Фокус-покус» 16:06
Российские школьники смогут участвовать в бесплатных экскурсионных поездках 16:04
VK назвала дату запуска собственного магазина приложений RuStore 16:02
В Совбезе заявили, что Киев продолжает репрессии против всех несогласных... 16:02
Следственный комитет просит суд заочно арестовать основателя проекта CIT Руслана Левиева 16:01
Двух подростков в Тульской области нашли мертвыми в гараже 16:00
Опрос показал, что поведение психопатов не улучшается с возрастом 15:57
В МВД опровергли утечку данных россиян из информационных ресурсов ведомства 15:56
Президент Бразилии Болсонару подал жалобу на судью, который расследует его... 15:55
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Госдуме не планируют поддерживать продление моратория по долгам туроператоров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Первенцев/РИА «Новости»

Комитет Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре не поддерживает продление моратория для туроператоров на выплату долгов туристам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя комитета Сангаджи Тарбаева.

По словам Тарбаева, у комитета нет морального права поддерживать продление моратория на выплаты долгов туристам из-за не оказанных услуг. Он напомнил, что до этого мера действовала два года пандемии.

«Сегодня, столкнувшись с санкциями, закрытыми границами, мы имеем дело с большим долгом в 40 млрд рублей. Это более миллиона граждан, которые оказались без туристической услуги», — рассказал он на правительственном часе с участием главы Ростуризма.

Глава комитета по туризму и туристической инфраструктуре также рассказал, что в Ростуризме существует идея вернуть деньги гражданам за счет государства, а затем обязать турбизнес возвращать эти суммы в бюджет.

В начале мая туроператоры рассказали, что половина доступных бронирований на летние отпуска и каникулы на Черном море практически выкуплена. Наибольшая загрузка отелей — до 50% — в Анапе и Сочи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть