В Госдуме не планируют поддерживать продление моратория по долгам туроператоров

Комитет Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре не поддерживает продление моратория для туроператоров на выплату долгов туристам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя комитета Сангаджи Тарбаева.

По словам Тарбаева, у комитета нет морального права поддерживать продление моратория на выплаты долгов туристам из-за не оказанных услуг. Он напомнил, что до этого мера действовала два года пандемии.

«Сегодня, столкнувшись с санкциями, закрытыми границами, мы имеем дело с большим долгом в 40 млрд рублей. Это более миллиона граждан, которые оказались без туристической услуги», — рассказал он на правительственном часе с участием главы Ростуризма.

Глава комитета по туризму и туристической инфраструктуре также рассказал, что в Ростуризме существует идея вернуть деньги гражданам за счет государства, а затем обязать турбизнес возвращать эти суммы в бюджет.

В начале мая туроператоры рассказали, что половина доступных бронирований на летние отпуска и каникулы на Черном море практически выкуплена. Наибольшая загрузка отелей — до 50% — в Анапе и Сочи.