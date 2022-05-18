Еврокомиссия решила представить план по усилению энергобезопасности ЕС

Еврокомиссия (ЕК) решила представить предложения по увеличению энергобезопасности Евросоюза (ЕС) на фоне введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейские СМИ.

В проекте документа указали, что ЕК может предложить европейским странам подготовиться к возможному полному прекращению поставок газа из России. Поэтому, в качестве срочной меры, необходимо будет установить предельно допустимую цену на газ для конечных потребителей.

Также ЕК решила предложить амбициозные и масштабные цели в области возобновляемой энергетики в рамках плана на 195 млрд ради отказа от топлива из России к 2027 году. Кроме того, будет опубликован документ, который будет касаться партнерских отношений со странами Персидского залива, которые богаты нефтью и газом.

17 мая Bloomberg сообщил, что при серьезных сбоях в поставках газа из России экономическое восстановление европейского региона серьезно замедлится. В агентстве указали, что с приостановкой восстановления экономики начнет расти инфляция. При этом по жесткому сценарию Еврокомиссии ВВП Европы по итогам 2022 года вырастет на 0,2%, а инфляция будет выше 9%.