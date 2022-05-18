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Еврокомиссия решила представить план по усилению энергобезопасности ЕС

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) решила представить предложения по увеличению энергобезопасности Евросоюза (ЕС) на фоне введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейские СМИ.

В проекте документа указали, что ЕК может предложить европейским странам подготовиться к возможному полному прекращению поставок газа из России. Поэтому, в качестве срочной меры, необходимо будет установить предельно допустимую цену на газ для конечных потребителей.

Также ЕК решила предложить амбициозные и масштабные цели в области возобновляемой энергетики в рамках плана на 195 млрд ради отказа от топлива из России к 2027 году. Кроме того, будет опубликован документ, который будет касаться партнерских отношений со странами Персидского залива, которые богаты нефтью и газом.

17 мая Bloomberg сообщил, что при серьезных сбоях в поставках газа из России экономическое восстановление европейского региона серьезно замедлится. В агентстве указали, что с приостановкой восстановления экономики начнет расти инфляция. При этом по жесткому сценарию Еврокомиссии ВВП Европы по итогам 2022 года вырастет на 0,2%, а инфляция будет выше 9%.

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