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Россия заняла четвертое место по величине поставок нефти в Индию в апреле

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия в апреле заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков нефти в Индию. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные о перемещении танкеров.

Россия в апреле смогла подняться сразу на шесть позиций и достигла рекордных 6% в индийском импорте, что составляет 277 тыс. баррелей в сутки. При этом еще в марте Россия была на 10 позиции, поставляя всего 66 тыс. баррелей в сутки, отметили в публикации.

По данным Reuters, самым крупным поставщиком в апреле стал Ирак. Второе место досталось Саудовской Аравии. Третья позиция у Арабских Эмиратов. Кроме того, доля нефти из Африки в импорте Индии снизилась с 14,5% в марте до 6% в апреле. Доля США в импорте упала в два раза и составила всего 3%.

Агентство указало, что нефтепереработчики из Индии стали резко закупать нефть из России на фоне массового отказа западных компаний. Кроме того, цены на российскую нефть упали, из-за чего в Индии ее стали закупать со скидкой.

9 мая Bloomberg сообщил, что крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries решила отложить ремонтные работы на своем заводе ради закупок нефти из России. В агентстве указали, что компания покупает у России нефть со скидкой на фоне высоких мировых цен на углеводороды.

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