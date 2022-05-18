США смягчили санкции в отношении Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки смягчили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Такое заявление сделала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в своем аккаунте в Twitter.

«Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», — говорится в заявлении, которое цитирует газета «Известия».

4 мая агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о том, что президент США Джо Байден намерен ослабить санкции против Венесуэлы в ответ на уступки президента Венесуэлы Николаса Мадуро Всемирной продуктовой организации, а также освобождение из тюрьмы представителей компании Citgo 6.