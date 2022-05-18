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Россиянам предсказали удвоение среднего срока погашения ипотеки

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Рост стоимости ипотечных кредитов и падение доходов россиян могут привести к увеличению среднего срока погашения ипотеки как минимум в два раза. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».

«Насколько надо удлинить срок кредита в мае 2022 года, чтобы при ставке 14% платеж оставался прежним? При таких условиях ипотеку придется брать не на 11, а на 27 лет, хотя ставка по ипотеке выросла лишь на 5 процентных пунктов», — отметил эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что ажиотажного спроса на ипотеку, как раньше, уже не будет. Из-за того, что реальные доходы населения стали ниже, рост активного кредитования пока невозможен.

Аналитики посчитали, что сейчас россияне берут кредит в среднем на 22 года, пытаясь его выплатить за девять лет. Однако текущие экономические условия привели к тому, что число тех, кто может выплачивать ипотеку с опережением, сократилось.

17 мая РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщил, что в апреле текущего года банки России одобрили соотечественникам 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд рублей. Согласно информации издания, по сравнению с мартом 2022 года объем выданной ипотеки упал почти в четыре раза. Месяцем ранее банки РФ выдали ипотечные ссуды на 529,3 млрд рублей.

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