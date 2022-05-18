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Эксперт рассказал, какие цели преследуют США, поставляя СПГ в Европу

Эксперт Конопляник: США планирует вытеснить РФ с энергетической карты Европы и ослабить ЕС

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alfarail.ru

Член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник генерального директора ООО «Газпром экспорт» Андрей Конопляник рассказал РИА «Новости», что экспортная стратегия сжиженного природного газа (СПГ) США в Европе нацелена на достижение двух основных целей – устранение российских энергоресурсов с из Европы и ослабление европейской конкурентоспособности за счет повышения стоимости энергоресурсов и новой волны беженцев.

По словам эксперта, Соединенным Штатам логистически более выгодно выходить на европейский рынок, чем в Азию, так как большая часть их заводов по сжижению сланцевого газа находится на побережье Мексиканского залива, откуда в Европу прямой и короткий путь.

«При прочих равных условиях Европа предпочтительный рынок для СПГ США. Но здесь он проигрывает конкуренцию российскому трубопроводному газу. Значит нужно убрать этого самого крупного и дешевого поставщика, тогда цены в Европе поднимутся и продажи СПГ США в ЕС будут рентабельны», — сказал Конопляник.

Исходя из этого, по словам специалиста, первой задачей для американского рынка является устранение России с энергетической карты Европы.

При этом, замена дешевого трубопроводного газа из РФ на дорогой СПГ США приведет к повышению стоимости энергетической составляющей европейских издержек и напрямую ухудшит конкурентоспособность европейской продукции на мировом рынке. Эксперт добавил, что еще одним косвенным механизмом по ослаблению конкурентоспособности Европы является формирование внутренних проблем, таких как проблема беженцев в ЕС, которая спровоцирует продовольственный кризис, заключил Конопляник.

Согласно новым инструкциям ЕК, европейские компании могут открывать счета в «Газпромбанке», при этом они должны совершать платежи в долларах или евро и заявлять, что на этом считают свои обязательства по контракту исполненными. Однако члены ЕС недовольны тем, что новое руководство не дает точного указания, можно ли этим компаниям открывать рублевые счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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