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В МИД России сообщили об обсуждении вопроса вывоза зерна с Украины

Замглавы МИД Панкин: Россия обсудит поставки удобрений и вывоз украинского зерна

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Eduard Korniyenko/Reuters

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что с Москвой обсуждается вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна, передает РИА «Новости».

«Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна – сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», – сказал дипломат.

По его словам, данный вопрос обсуждается с российской стороной, а не на уровне ООН.

На этой неделе газета The Wall Street Journal написала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калия из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. По данным издания, Турция примет участие в переговорах. Таким образом ООН попытается смягчить продовольственный кризис, возникший из-за сложности с доставкой украинского зерна на мировые рынки.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Он также указал, что недостаток продовольствия быстро становится острой мировой проблемой.

До этого сообщалось, что почти 4,5 млн тонн зерна, которые в настоящее время находятся в портах Украины, не могут вывезти из страны. Проблема заключается в том, что морские пути и выходы из гаваней заблокированы.

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