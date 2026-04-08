Акинфеев заявил, что мог не дожить до 40 лет

Акинфеев рассказал, что в детстве на него чуть не упали футбольные ворота
Владимир Федоренко/РИА Новости

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью пресс-службе московского клуба рассказал, что в детстве на него чуть не упали футбольные ворота.

«У меня был случай в детстве. На поле стояли ворота, тяжелые. Ребята не удержали ворота, а я не видел, что они их тащат. И перекладина летела на меня. Не знаю, каким чудом я поднял взгляд и успел увернуться. Ворота пролетели вскользь по голове. Так что мог и не стоять сейчас здесь», — рассказал Акинфеев.

8 апреля Акинфеев отмечает день рождения. Футболисту исполняется 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфеев рассказал, сколько еще будет играть в футбол.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!