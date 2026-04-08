В Минобороны сообщили об ударе по портовой инфраструктуре ВСУ

Российские силы поразили объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что Вооруженные Силы России (ВС РФ) ударили по местам запусков беспилотников противника, также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах проведения спецоперации.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили 13 управляемых авиационных бомб и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа вооруженных силу Украины (ВСУ).

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что российские военные нанесли удар по месту разгрузки беспилотников НАТО в порту Измаила Одесской области.

По его словам, в момент удара в порту велись активные погрузочно-разгрузочные работы, а судно, на котором прибыла партия военной техники и беспилотников из Европы, получило повреждение, однако не затонуло.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по пограничному отряду в Харьковской области.