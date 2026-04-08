Обнаружена скрытая опасность жирной пищи

Immunity: жирная пища быстро ослабляет иммунную защиту кишечника
Даже кратковременное употребление жирной пищи может быстро ослаблять иммунную защиту кишечника. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы. Результаты работы опубликованы в журнале Immunity.

В ходе экспериментов на мышах ученые обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров уже в первые дни приводит к снижению количества иммунных клеток ILC3 в кишечнике. Эти клетки играют важную роль в защите слизистой оболочки: они поддерживают целостность кишечного барьера и предотвращают развитие воспаления.

Снижение их числа сопровождалось повышенной проницаемостью кишечника и усилением воспалительных процессов. Анализ показал, что ключевую роль в этом механизме играют изменения в составе кишечной микробиоты и возникающие при этом воспалительные сигналы.

Под их воздействием иммунные клетки теряют способность нормально перерабатывать жирные кислоты. Это приводит к нарушениям в работе митохондрий — энергетических структур клеток — и в конечном итоге вызывает гибель клеток ILC3. При этом другие типы иммунных клеток оказались значительно менее чувствительными к таким изменениям.

Авторы также обнаружили, что этот эффект может быть обратимым. После исключения избыточного количества жиров из рациона гибель клеток ILC3 у грызунов прекращалась, а иммунная защита кишечника начинала восстанавливаться. Похожие нарушения окислительного обмена жирных кислот исследователи ранее наблюдали и у людей с ожирением.

По мнению ученых, результаты помогают лучше понять ранние механизмы развития воспалительных и метаболических заболеваний и показывают, насколько быстро питание способно влиять на работу иммунной системы.

