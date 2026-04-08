Семьям участников СВО напомнили о праве на компенсацию трат на ЖКУ

Семьи участников специальной военной операции (СВО) на Украине имеют право на компенсацию половины трат на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов.

Он обратил внимание, что государство начало компенсировать родственникам военнослужащих 50% расходов на ЖКУ в прошлом году.

«Данная мера распространяется на взносы на капитальный ремонт, содержание жилого помещения и наем, плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод», — уточнил сенатор.

Как сказал парламентарий, для оформления льготы необходимо обратиться в орган социальной защиты. Перед этим семья бойца СВО должна собрать пакет документов, в том числе контракт родственника с министерством обороны РФ и подтверждение его участия в сражениях на Украине.

Гибатдинов подчеркнул, что компенсация предоставляется как во время службы гражданина, так и после его возвращения с фронта. При этом заявку на получение льготы может подать сам военный или член семьи, проживающий вместе с ним.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ввести отдельную льготную ипотеку для участников СВО.