Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Семьям участников СВО напомнили о праве на компенсацию трат на ЖКУ

Сенатор Гибатдинов: семьи бойцов СВО имеют право на компенсацию расходов на ЖКУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Семьи участников специальной военной операции (СВО) на Украине имеют право на компенсацию половины трат на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов.

Он обратил внимание, что государство начало компенсировать родственникам военнослужащих 50% расходов на ЖКУ в прошлом году.

«Данная мера распространяется на взносы на капитальный ремонт, содержание жилого помещения и наем, плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод», — уточнил сенатор.

Как сказал парламентарий, для оформления льготы необходимо обратиться в орган социальной защиты. Перед этим семья бойца СВО должна собрать пакет документов, в том числе контракт родственника с министерством обороны РФ и подтверждение его участия в сражениях на Украине.

Гибатдинов подчеркнул, что компенсация предоставляется как во время службы гражданина, так и после его возвращения с фронта. При этом заявку на получение льготы может подать сам военный или член семьи, проживающий вместе с ним.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ввести отдельную льготную ипотеку для участников СВО.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
