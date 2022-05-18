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В США рассказали, как санкции против России отразятся на американских фермерах

The American Conservative: американских фермеров ждет дефицит удобрений из-за санкций против России

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Lindsay Morris/Reuters

Ограничения в отношении российских удобрений и отказ США наращивать добычу нефти может привести к проблемам у американских фермеров. Об этом пишет издание The American Conservative.

Издание отмечает, что уход Украины с мировых рынков и введение санкций в отношении России привели к росту цен на зерно, что поставило население стран-импортеров из стран третьего мира, таких как Нигерия, под угрозу голодной смерти. Однако проблемы нехватки зерна меркнут в свете дефицита удобрений.

«Помимо своей ключевой роли в обеспечении устойчивых урожаев, удобрения являются одним из ведущих факторов, определяющих мировые цены на продовольствие», — говорится в статье.

Автор напоминает, что синтетические удобрения обычно состоят из некоторой комбинации трех элементов — азота, фосфора и калия. С учетом санкций против России, являющейся крупнейшим мировым экспортером азотных удобрений, страны мира были вынуждены обратиться к альтернативным источникам. Поскольку растения не могут перерабатывать атмосферный азот, производителям синтетических удобрений приходится преобразовывать азот из воздуха в аммиак — для этого необходим водород из нефти, угля или природного газа.

«Из-за высоких цен на газ и нежелания администрации Джо Байдена осваивать новые источники нефти производственные затраты для отечественных производителей удобрений уже высоки. Увеличение спроса на водородные ресурсы только увеличит эти затраты», — заключил автор.

Ранее сообщалось, что США и Европа прорабатывают маршруты поставок пшеницы и кукурузы с Украины.

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Санкции против России
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