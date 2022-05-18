Reuters: ЕК планирует представить план по отказу от российского газа и нефти к 2027 году

Европейская комиссия в ближайшее время представит план по отказу от российского газа, нефти и других энергоносителей к 2027 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕК.

В план будет входить трехэтапный отказ от поставок энергоносителей из России, наращивание объемов закупок у других экспортеров газа и нефти, развитие возобновляемых источников электроэнергии, а также масштабная программа экономии.

На реализацию плана предполагается потратить до €210 млрд. Среди потенциальных экспортеров газа для Европы указаны Египет, Израиль и Нигерия. В плане также отмечается стремление к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в энергопотреблении до 45%.

Ранее обозреватель Абдель Хаким ар-Рувейда предположил, что в случае снижения поставок российского газа в европейские страны Москва, вероятно, попытается взять под контроль альтернативные источники газа для ЕС.

Предположение выстроено на факте заинтересованности Москвы в инвестициях в строительство самого длинного в мире подводного газопровода Нигерия — Марокко.