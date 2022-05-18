Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Bloomberg: ЕС направит арестованные российские бизнес-активы на «восстановление... 02:11
Новый биржевой индекс и фьючерс на пшеницу запустят в России 01:59
Комментатор Генич прокомментировал информацию о возможном уходе Фернандеса... 01:58
Николишин: Василевского и Кучерова уже мало, третий раз «Тампе» Кубок Стенли... 01:49
Гватемала отказалась принимать участие в Саммите Америк 01:44
В Новосибирске впервые представили культовые предметы шаманов и жрецов Западной... 01:39
Агент Николича заявил, что ЦСКА не ведет переговоры с бывшим тренером... 01:37
WP: Украина оказалась крупнейшим в мире получателем военной помощи США 01:32
Футболист «Уотфорда» Сарр поддержал отказавшегося играть в форме... 01:26
В США число умерших от COVID-19 превысило 1 млн 01:20
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

США смягчили некоторые санкции против Венесуэлы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила, что США возобновили работы своих нефтяных компаний в Венесуэле, такие ограничения были введены против республики еще в 2019 году. Об этом Родригес написала в Twitter.

«Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», — заявила Родригес.

Она добавила, что конечная цель южноамериканской страны состоит в том, чтобы этот шаг «начал путь к полной отмене этих незаконных санкций, которые затрагивают все наше население».

Накануне сообщалось, что власти США намерены смягчить санкции против Венесуэлы, в том числе хотят разрешить американской энергетической компании Chevron вести переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро. Кроме того сообщалось, что американские власти могут исключить из списка санкций родственника супруги президента Мадуро Карлоса Эрика Мальпика-Флореса.

После политического застоя, когда экономические условия в Венесуэле резко ухудшились, Вашингтон хочет побудить режим Мадуро к переговорам со своими противниками. В их число входят оппозиционные партии и правительство во главе с Хуаном Гуайдо, которое с 2019 года было признано десятками стран, включая США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть