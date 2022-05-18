США смягчили некоторые санкции против Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила, что США возобновили работы своих нефтяных компаний в Венесуэле, такие ограничения были введены против республики еще в 2019 году. Об этом Родригес написала в Twitter.

«Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», — заявила Родригес.

Она добавила, что конечная цель южноамериканской страны состоит в том, чтобы этот шаг «начал путь к полной отмене этих незаконных санкций, которые затрагивают все наше население».

Накануне сообщалось, что власти США намерены смягчить санкции против Венесуэлы, в том числе хотят разрешить американской энергетической компании Chevron вести переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро. Кроме того сообщалось, что американские власти могут исключить из списка санкций родственника супруги президента Мадуро Карлоса Эрика Мальпика-Флореса.

После политического застоя, когда экономические условия в Венесуэле резко ухудшились, Вашингтон хочет побудить режим Мадуро к переговорам со своими противниками. В их число входят оппозиционные партии и правительство во главе с Хуаном Гуайдо, которое с 2019 года было признано десятками стран, включая США.