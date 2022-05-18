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Новый биржевой индекс и фьючерс на пшеницу запустят в России

«Известия»: в России 18 мая появится биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России в среду, 18 мая, появится новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы, пишут «Известия», ссылаясь на источники на Московской бирже и в Центробанке.

Как сообщается, Национальная торговая биржа (НТБ) будет рассчитывать и ежедневно публиковать этот индикатор. Его решено было ввести в ответ на запрос участников рынка, которые захотели получить актуальный показатель, полноценно отражающий стоимость данного продукта.

«До этого момента в России, являющейся крупнейшим экспортером зерновых, отсутствовал такой индикатор, а зарубежные аналогичные индексы либо не полностью, либо совсем не отражали специфику российского ценообразования», — сказал в беседе с изданием директор НТБ Никита Захаров.

Одним из факторов, с помощью которого в стране будет запущен новый индекс, является проведение товарных аукционов на закупку пшеницы с августа 2021 года. Всего за этот период на НТБ провели порядка 400 аукционов. Их общий объем составил свыше 800 тысяч тонн. Участниками торгов стали почти 200 компаний.

Как указали на бирже, индекс будет устанавливаться в рублях без НДС на основе ежедневного расчета средневзвешенной стоимости одной тонны пшеницы четвертого класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск.

Захаров также заявил, что планируется создание расчетного фьючерса на новый индикатор. Его собираются запустить на Мосбирже в июле-августе нынешнего года, то есть в начале нового сельскохозяйственного сезона. Существующий в настоящий момент постановочный фьючерс на пшеницу предусматривает материальную поставку. Расчетный же фьючерс будет чисто финансовым инструментом.

Ранее глава специализирующегося на вопросах мирового сельского хозяйства аналитического центра Demeter Себастьен Абис заявил, что с учетом потребности ряда стран в российской пшенице РФ наверняка будет и далее играть важную роль на международной арене. По оценке эксперта, в юго-западных регионах России и на Украине производится «примерно 15% всего мирового объема пшеницы и почти 30% ее мирового экспорта».

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