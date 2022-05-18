CNN: США и Европа прорабатывают маршруты поставок пшеницы и кукурузы с Украины

США и их европейские партнеры вместе прорабатывают маршруты вывоза пшеницы и кукурузы с Украины в целях их дальнейших поставок на мировые рынки. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

По их данным, власти Соединенных Штатов и стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, в том числе перевозки по железной дороге, морю и воздуху. Как указали источники, разработка этих сценариев осуществляется без оглядки на позицию России.

Сообщается, что этот вопрос будет одним из главных на повестке запланированных на 18 и 19 мая министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как заявил один из источников канала, до заключения какой-либо сделки пока еще далеко.

«Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что Вашингтон ищет способ вернуть на мировой рынок украинское зерно.

До этого сообщалось, что почти 4,5 млн тонн зерна, которые в настоящее время находятся в портах Украины, не могут вывезти из страны. Проблема заключается в том, что морские пути и выходы из гаваней заблокированы.