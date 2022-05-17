Минэкономразвития ожидает сохранения санкций до 2025 года

Базовый прогноз Министерства экономического развития России предусматривает сохранение санкций против России до 2025 года и их ужесточение, сообщает ТАСС.

«Мы исходим из того, что есть сейчас. Из того, что мы в целом ожидаем некое ужесточение [санкций]. Из того, как это все будет имплементироваться. Потому что очень большой вопрос по имплементации этих решений», — рассказал представитель министерства.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций против РФ снова не смогли согласовать из-за споров по условиям эмбарго на российскую нефть. Дискуссии продолжатся на уровне постоянных представителей стран ЕС.

При этом Министерство иностранных дел России заявляло, что западные санкции против РФ лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы и мешают восстановлению глобальной экономики.