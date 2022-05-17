В МВФ обсудят идею конфискации валютных резервов российского Центробанка

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что в фонде обсудят идею изъятия валютных резервов российского Центробанка, пишет деловая газета Financial times.

«Мы обсуждаем любую стратегию, которая может иметь последствия для международной валютной системы. Мы внимательно это (идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ) изучим», — сказала она.

Вместе с тем она отметила, что выражать какое-либо мнение относительно конфискации резервов на сегодняшний день слишком рано.

Страны Запада ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. В том числе заморозили российские валютные резервы. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, Европа и США заморозили около половины всех золотовалютных резервов России, это, примерно, $300 млрд.

Ранее 17 мая глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что руководство Центробанка не видит нужды в проведении денежной эмиссии (увеличение денежной массы), чтобы восстановить заблокированные Западом резервы страны.