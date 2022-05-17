Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Футболисты Дзагоев и Фернандес покинут ЦСКА после этого сезона 18:43
Вице-премьер РФ Хуснуллин: Херсонская область займет достойное место в российской... 18:42
В Индии спустили на воду эсминец с украинскими двигателями и российскими... 18:42
Мантуров: параллельный импорт не станет причиной возвращения «челночников» 18:42
В Красноярске женщина напала на ребенка на глазах у его матери 18:41
Американские астрономы нашли звезду, содержащую 65 различных химических элементов 18:37
Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО 18:36
Девушка, продающая униформу McDonalds за миллион рублей, пожаловалась, что ее никто... 18:35
Ненефтегазовые доходы бюджета России снизились на 18% в апреле 18:34
СВР обнаружила на Украине лояльных США наемников из ИГ* 18:28
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В МВФ обсудят идею конфискации валютных резервов российского Центробанка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что в фонде обсудят идею изъятия валютных резервов российского Центробанка, пишет деловая газета Financial times.

«Мы обсуждаем любую стратегию, которая может иметь последствия для международной валютной системы. Мы внимательно это (идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ) изучим», — сказала она.

Вместе с тем она отметила, что выражать какое-либо мнение относительно конфискации резервов на сегодняшний день слишком рано.

Страны Запада ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. В том числе заморозили российские валютные резервы. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, Европа и США заморозили около половины всех золотовалютных резервов России, это, примерно, $300 млрд.

Ранее 17 мая глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что руководство Центробанка не видит нужды в проведении денежной эмиссии (увеличение денежной массы), чтобы восстановить заблокированные Западом резервы страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть