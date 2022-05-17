Банк России не видит нужды печатать дополнительные рубли для восстановления резервов

Руководство Банка России не видит нужны в проведении денежной эмиссии (увеличение денежной массы), чтобы восстановить заблокированные Западом резервы страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Глава Центробанка отметила, что значительная часть резервов доступна и используется уже сейчас. А рублевая эмиссия может даже навредить.

«Когда мы накапливали резервы, какое-то время назад, мы взамен эмитировали рубли, но это было компенсацией, что из экономики в рамках бюджета изымались нефтегазовые доходы. Сейчас такой необходимости нет, от бюджетного правила временно отошли. А просто эмиссия рублевая может привести к росту инфляции», — сказала Набиуллина на онлайн-конференции «Junior PayTech Forum — 2022».

Глава ЦБ добавила, что резервы требуются в случае непредвиденных обстоятельств, внешних шоков, чтобы Центробанк мог нормализовать ситуацию. На сегодняшний день для этого ограничивают движение капитала.

На прошлой неделе пресс-служба Банка России сообщила, что общий объем международных резервов страны в начале мая составил $593,052 млрд.

Ранее 17 мая Набиуллина заявила