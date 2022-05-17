Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Иваново 20-летний молодой человек убил незнакомца крючком от вешалки 15:32
Дочь российского дизайнера вышла на подиум на показе Gucci 15:29
Газинский не продлил контракт с «Краснодаром» и проведет прощальный матч... 15:29
В Швеции объявили о продолжении блокады судов, связанных с РФ 15:29
Ученые нашли новые гены, связанные с потерей слуха 15:28
В Минпромторге раскрыли условия сделки с Renault по «АвтоВАЗу» 15:27
Ассоциация европейского бизнеса не подержала легализацию параллельного импорта... 15:25
Водонаева поцеловалась с Бузовой 15:25
Уфимский певец дал концерт в тюрьме 15:24
Игравший в Южной Корее российский футболист заявил, что РФС не нужен переход... 15:21
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В России с 1 июля вырастут цены на услуги ЖКХ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В России с 1 июля изменятся цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, передает ТАСС.

Он напомнил, что тарифы на услуги ЖКХ меняются один раз в год, 1 июля. При этом увеличение вносимой россиянами платы за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов недопустимо.

«На 2022 год тарифы утверждены распоряжением правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%», — сказал Ересько.

Федеральным законодательством закреплено, что установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги производится органами местного самоуправления на основании независимой экспертизы обоснованности затрат. Тарифы на электрическую, тепловую энергию и газоснабжение утверждаются региональной энергетической комиссией.

Ранее сообщалось, что Минстрой не будет увеличивать тарифы на ЖКХ выше уже запланированного уровня.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть