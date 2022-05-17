Финская энергокомпания Gasum отказалась платить за российский газ рублями

Финская государственная газовая компания Gasum не захотела выполнять требование «Газпрома» платить за российский газ рублями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Следовательно, [Gasum] не будет осуществлять платежи в рублях или в соответствии с предложенным »Газпром экспортом» механизмом оплаты», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что французская энергокомпания Engie решила обсудить с «Газпромом» схему оплаты газа.

16 мая Bloomberg сообщил, что итальянская энергетическая компания Eni намерена выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

«Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях.