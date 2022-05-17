FT: конфискация активов РФ за рубежом приведет к краху международной системы политэкономии

Конфискация российских активов за рубежом может привести к разрушению международной системы политической экономики. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в странах-партнерах США и Евросоюза обеспокоены решением по активам России. Предполагается, что эти действия станут переходом рубикона в сфере политики.

«По сути дела, это действие покончило бы с международной системой политической экономии, которую мы создавали за (последние) десятилетия», — заявил научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен в интервью FT.

Ранее сообщалось, что глава Минфина ФРГ допустил арест зарубежных активов Центробанка РФ.

14 мая глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что передать замороженные в ФРГ российские активы Украине, как того требует Киев, непросто.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал руководителей дипломатических ведомств стран G7 принять законы, которые бы позволили конфисковать российские активы и передать их Киеву для восстановления страны.