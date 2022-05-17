Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Литовский суд направил в МИД РФ документы гражданского иска против Горбачева 11:01
Песков: Путин знает, куда ведет Россию 10:59
Лионель Месси станет игроком «Интер Майами» в 2023 году и выкупит 35% акций клуба... 10:57
Безруков рассказал в каком случае оставит профессию 10:56
Песков заявил, что Россия уверена в своей победе и достижении поставленных целей 10:54
СМИ: ЗРК С-300 обстрелял израильские самолеты 10:54
Star: в Турции ожидают Путина с визитом в ближайшее время 10:53
Фергюсон предложил Хабибу выявить сильнейшего в поединке тренеров 10:46
PPF и Home Credit решили продать банковские активы и дочерние компании в России 10:43
Судьи ЧМ по хоккею извинились перед тренером сборной США Куинном за эпизод... 10:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

FT: конфискация активов РФ за рубежом приведет к краху международной системы политэкономии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Конфискация российских активов за рубежом может привести к разрушению международной системы политической экономики. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в странах-партнерах США и Евросоюза обеспокоены решением по активам России. Предполагается, что эти действия станут переходом рубикона в сфере политики.

«По сути дела, это действие покончило бы с международной системой политической экономии, которую мы создавали за (последние) десятилетия», — заявил научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен в интервью FT.

Ранее сообщалось, что глава Минфина ФРГ допустил арест зарубежных активов Центробанка РФ.

14 мая глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что передать замороженные в ФРГ российские активы Украине, как того требует Киев, непросто.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал руководителей дипломатических ведомств стран G7 принять законы, которые бы позволили конфисковать российские активы и передать их Киеву для восстановления страны.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть