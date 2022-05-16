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МИД РФ заявило, что санкции против России мешают восстановлению мировой экономики

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Западные санкции против России лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы и мешают восстановлению глобальной экономики. Соответствующее заявление на своем сайте распространило министерство иностранных дел РФ.

Таким образом внешнеполитическое ведомство прокомментировало итоговое заявление министров иностранных дел G7. Как рассказали в МИД, мировой кризис последних лет связан, в первую очередь, с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике западных стран. Помимо них, ситуацию усугубила пандемия коронавируса.

Там также отметили противоречивость выводов министров, которые заявляют, что антироссийские санкции не затрагивают экспорт продуктов питания первой необходимости в развивающиеся страны, при этом подчеркивают, что продолжат усиливать санкционное давление, чтобы изолировать Россию от международного рынка.

В МИД добавили, что попытки экономически, финансово и логистически отодвинуть Россию лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, ведут к фрагментации мировой торговли и мешают восстановлению глобальной экономики.

По мнению МИД РФ, продолжение ведения санкционной борьбы против России не станет стабилизационным или стимулирующим фактором для мировой экономики.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не смог согласовать шестой пакет санкций против России.

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