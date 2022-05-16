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Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго

Глава МИД Петер Сийярто: Венгрия ждет инвестиционного плана смягчения удара от эмбарго

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Bernadett Szabo/Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна ожидает от Еврокомиссии инвестиционного плана на €15-18 млрд для смягчения удара от эмбарго, передает РИА «Новости».

По его словам, деньги пойдут на смягчение эмбарго от отключения от российской нефти. По предварительным данным, это приведет к повышению цен на 55-60%.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз до сих пор не сделал достойное предложение по эмбарго на поставки российской нефти.

Он подчеркнул, что венгерские власти настаивают на том, чтобы не вводить запрет на поставки через трубопроводы из шестого пакета санкций Евросоюза.

На прошлой неделе Сийярто заявил, что Будапешт поддержит эмбарго на импорт российской нефти лишь в том случае, если Европейская комиссия предложит решение последующих в связи с этим последствий.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС 16 мая не смогут преодолеть вето Венгрии на запрет импорта нефти из РФ.

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