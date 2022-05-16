ФНБ России сократился за апрель на более чем 2 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за апрель 2022 года сократился до 11,005 трлн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

По данным на 1 мая, объем фонда составил 11 трлн 005 374,1 млн руб. или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Таким образом, за месяц ФНБ сократился на 2 трлн 046,931 млрд руб.

В Министерстве уточнили, что на отдельных счетах фонда в Банке России размещено: 38 561,6 млн евро; 4 178,7 млн фунтов стерлингов; 600 304,0 млн японских иен; 226 776,8 млн китайских юаней; 405 708,4 кг золота, 92 785,6 млн руб, а также 529 769,9 млн руб. на депозитах в ВЭБ.РФ.

В Минфине также подчеркнули, что за период с 15 декабря 2021 года по 30 апреля 2022 года совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России составила отрицательную величину, равную минус $61,7 млн, что эквивалентно минус 4 379,6 млн руб.

В конце апреля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что министерство готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и не допустят его полного исчерпания.