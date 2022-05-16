Немецкие промышленники предрекли рецессию ЕС при эмбарго на газ из России

Перебои с поставками газа из России могут привести Евросоюз (ЕС) к рецессии. Об этом сообщается на сайте союза германской промышленности (BDI).

«Европейские институты должны сделать все возможное, чтобы смягчить последствия для домохозяйств и компаний и способствовать переходу к независимому от России энергоснабжению. Перебои с экспортом российского газа вызовут рецессию в сообществе», — отметили в союзе.

В сообщении добавили, что сфера услуг Германии постепенно восстанавливается. Однако отрасль страдает от нехватки поставок и сильно подорожавшего сырья. Кроме того, экономика страны также пострадала из-за действий России.

15 мая глава BDI Зигфрид Русвурм заявил, что ценой «энергетической независимости» станет катастрофа в немецкой экономике. Он пояснил, что значительное количество немецких компаний рискуют остаться вовсе без газа, необходимого как для химической промышленности, так и для производства электричества.

В конце апреля Русвурм заявил, что промышленность Европы ощутит серьезные экономические потери в ближайшие несколько лет из-за высоких цен на энергию и сложностей в логистике.