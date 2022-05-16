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В Минпромторге рассказали, когда начнется производство автомобилей «Москвич»

Минпромторг России ожидает начала производства автомобилей «Москвич» в этом году

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Владимир Родионов/РИА «Новости»

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак рассказал в эфире «России 24», что в этом году начнется производство «Москвичей» на месте бывшего завода Renault.

«Я считаю, что это прекрасная новость. Правительство Москвы взяло в свои руки управление бывшим автозаводом «Рено Россия». Автозавод теперь будет называться московский автомобильный завод «Москвич», — сказал он.

По словам Пака, в скором времени правительство Москвы и руководство завода представят общественности планы по развитию производства «Москвичей».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что местные власти намерены возобновить производство легковых машин под историческим брендом «Москвич».

По его словам, не исключается, что в Москве будут производить электромобили.

До этого стало известно, что доля Renault в АвтоВАЗе перешла в государственную собственность России.

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