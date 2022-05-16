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Банк России понизил курс доллара на 17 мая до 63,44 рублей

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Банк России установил официальный курс американской валюты на 17 мая в размере 63,4445 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.

Официальный курс евро на вторник, 17 мая, ожидает укрепления в 2,27 копеек, до 65,8166 руб.

По данным торгов на Московской бирже, на 16 мая курс рубля вырос к основным мировым валютам.

Так, курс доллара опустился до 63 руб. (минус 1,4 руб.), а евро снизился до 65,3 руб. (минус 1,8 руб.).

Ранее главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников рассказал о преимуществах покупки юаней на валютном рынке. По его словам, торговая активность в китайской валюте выросла в разы и этот тренд сохранится.

Преимуществом китайской валюты он назвал меньшую подверженность юаня санкциям и внешнеэкономическому давлению, нежели чем у рубля. При этом доходность по гособлигациям КНР близка к доходности гособлигаций США, добавил аналитик.

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