Shell объявила о прекращении работы своих автозаправок в России

В России прекратят работу автозаправки британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, сообщает РИА «Новости».

«На станциях, входящих в периметр сделки с «Лукойлом», полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу», — сказал журналистам представитель организации.

Он добавил, что с 20 мая прекратит свою работу программа лояльности на заправках Shell.

Ранее компания «Лукойл» подписала соглашения с дочерними обществами Shell о покупке ООО «Шелл Нефть», занимающейся розничной продажей нефтепродуктов на АЗС.

В сделку будут включены 411 АЗС, расположенные преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ и завод по производству смазочных материалов на территории Тверской области.

Сообщалось, что Shell собирается продавать все автозаправки вместе с персоналом при условии, что работникам АЗС будут платить текущие зарплаты до конца года. В рамках сделки с «Лукойлом» более 350 работников ООО «Шелл Нефть» сохранят трудовые отношения с новым собственником.