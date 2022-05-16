Группа «Черкизово» купила у финской Atria сеть фастфуда Sibylla

Группа «Черкизово» приобрела у финской Atria российский бизнес быстрого питания Sibylla. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

«Группа «Черкизово», крупнейший российский производитель мясной продукции, сообщает о покупке у финской Atria компании ООО «Сибилла Рус» - бизнеса быстрого питания, работающего в формате shop in shop», — отметили в пресс-службе «Черкизово».

В компании добавили, что также в условия сделки вошли контракты на поставку продукции в 4,4 тыс. точек быстрого питания по всей России и странах СНГ. При этом 3,8 тыс. точек находится на территории России. Также по условиям соглашения передается оборудование и рецептуры. Однако сам бренд Sibylla в сделку не вошел.

ООО «Сибилла Рус» — специализируется на продаже готовых решений для производства и реализации продукции быстрого питания (хот-доги, бургеры, тортильи и так далее) под брендом Sibylla в заведениях, работающих в формате shop in shop.

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