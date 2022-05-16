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Большинство российских предпринимателей учитывают экологические аспекты при принятии решений о развитии бизнеса

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Крупнейшее в мире исследование предпринимательской активности «Глобальный мониторинг предпринимательства – 2021/2022», в котором приняли участие предприниматели из 50 стран, показало, что 36,6% ранних и 39,4% устоявшихся предпринимателей готовы предпринимать конкретные шаги по минимизации воздействия бизнеса на окружающую среду.

3,3% ранних и 64,5% устоявшихся предпринимателей при принятии решений о будущем бизнеса учитывают такие социальные аспекты, как доступ к образованию, здравоохранению, безопасность и условия труда и жизни.

Схожие оценки продемонстрировали предприниматели при ответе на вопрос о том, учитывают ли они такие экологические аспекты, как сохранение зеленых насаждений, сокращение токсичных выбросов при принятии решений о будущем бизнеса (69,6% и 66,4% соответственно).

Изменения затрагивают и систему целеполагания предпринимателей. Респондентам предлагалось оценить, ставят ли они оказание социального или экологического воздействия выше прибыльности или роста бизнеса. В России 40,1% ранних и 36,4% устоявшихся предпринимателей посчитали, что отдают приоритет неэкономическим целям.

Несмотря на экономический кризис, в 2021 году оценка наличия благоприятных возможностей для открытия бизнеса в регионах проживания респондентов сохранилась на уровне 2020 года (33,5%). Это наивысшее значение с 2010 года.

В 2021 году число желающих заняться бизнесом оказалось вдвое выше числа респондентов, вовлеченных в раннюю предпринимательскую активность (около 6,6%).

«Исследование GEM помогает держать руку на пульсе предпринимательства, отслеживать динамику предпринимательских настроений и сравнивать уровень развития малого бизнеса в различных государствах, поэтому Сбер считает поддержку этого проекта приоритетной и продолжит ее осуществлять», — отметил начальник управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка Олег Семененко.

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