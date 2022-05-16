Посол Джалали заявил, что Иран планирует увеличить объемы торговли и инвестиций с Россией

Тегеран планирует увеличить объемы торговли и инвестиций с Москвой, рассказал посол Ирана в РФ Казем Джалали. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам посла, сотрудничество будет продолжаться, несмотря на санкции против России.

«Мы будем прилагать усилия с тем, чтобы торговля и инвестиции двух стран не только не сокращались в новых условиях, но и увеличились в значительной степени», — объяснил Джалали.

Также дипломат подчеркнул, что для увеличения объемов инвестиций и торговли требуется устранить имеющиеся препятствия в инфраструктуре.

«В настоящее время мы ведем серьезную работу с различными российскими государственными организациями», — добавил он.

Также не исключается, что в будущем Иран сможет компенсировать дефицит в сфере наукоемкой экономики в РФ, начавшийся после санкций со стороны Запада.

В Москву уже приезжала делегация в количестве 60 человек из состава иранских наукоемких компаний для переговоров, заключил Джалали.

Ранее представитель Ирана в Вене Мохаммад Маранди исключил конкуренцию с Россией на нефтяном рынке.