Аэропорты РФ попросили не списывать устаревшее иностранное оборудование для досмотра

Аэропортам придется перейти на ручной досмотр, если Минтранс России не разрешит использовать иностранное оборудование для досмотра пассажиров и багажа с истекшим сроком эксплуатации. Ассоциация направило письмо в ведомство со соответствующей просьбой. Об этом пишет газета «Коммерсантъ»

Отмечается, что ручной досмотр приведет к огромным очередям в воздушных гаванях. Срок эксплуатации иностранных технических средств досмотра (ТСД) ограничен производителями до 10 лет, далее использование аппарата становится нелегальным.

90% такого оборудования в российских аэропортах — зарубежное.

По оценке ассоциации, на импортозамещение отечественными ТСД уйдет не менее пяти лет.