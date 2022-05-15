WP: санкции против России могут лишить США «суперсилы»

Колумнист The Washington Post Фарид Закария назвал санкции президента США Джо Байдена против России «палкой о двух концах».

Как пишет автор, администрация Байдена заслуживает огромной похвалы за жесткие экономические санкции, которые она смогла ввести против России, однако беспрецедентный характер этих мер вызывает во всем мире опасения, что Соединенные Штаты «вооружили» свою финансовую мощь и могут со временем привести к ослаблению господства доллара — «суперсилы» США.

По мнению Закарии, победить доллар можно лишь созданием альтернативы ему.

«Ясно, что многие страны — от враждебных держав, таких как Китай и Россия, до дружественных стран, таких как Индия и Бразилия , — усердно работают над тем, чтобы уменьшить свою уязвимость перед капризами Вашингтона. Ни одно из этих усилий до сих пор не получило большого отклика», — пишет Закария.

Он считает, что в последние годы США в разы увеличили количество введенных санкций по самым разным причинам, в основном требуя от попавших под санкции стран «что-то отменить» — однако жесткое санкционное давление не привело к реформам, смене режимов, но массово пострадали простые люди.

«Доллар сохраняет свою решающую роль в международной системе, потому что у Соединенных Штатов самая большая экономика в мире. У нее также самые ликвидные долговые рынки , ее валюта свободно циркулирует, и, что особенно важно, Америка считается страной, основанной на верховенстве закона, а не страной, склонной к произвольным и односторонним действиям. Этому последнему критерию Вашингтон не соответствовал в последние годы», — заключил Закария.

Ранее обозреватель New York Times Клиффорд Краусс заявил, что стремление Европы заменить российский газ сталкивается с множеством препятствий.