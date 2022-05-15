Блинкен: США уже перенаправили значительные объемы своего СПГ в Европу

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты уже перенаправили значительные объемы своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, привержены тому, чтобы продолжать такие поставки до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что Штаты поддерживают усилия Евросоюза по введению эмбарго на импорт нефти из Российской Федерации. По его словам, это этот процесс и должен осуществлять ЕС. В это же время Штаты предпринимают ряд шагов, чтобы оказать Европе помощь.

«Например, для устранения пробелов в энергоснабжении Европы мы уже перенаправили значительные объемы поставок СПГ в Европу. Президент (США Джо Байден) намерен продолжать делать это до конца года, чтобы гарантировать изобилие энергоресурсов на мировых рынках, а также попытаться обеспечить, чтобы рост цен, вызванный ситуацией на Украине, был предотвращен и держался под контролем», — заявил Блинкен.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза обсуждают возможность временного исключения нефтяного эмбарго из проекта шестого пакета санкций против России из-за позиции Венгрии.