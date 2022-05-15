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Под Ростовом загорелся производственный цех Gloria Jeans

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В городе Шахты Ростовской области загорелась фабрика «Глория Джинс» (Gloria Jeans), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

«В 15:39 мск поступило сообщение о пожаре в производственном здании Gloria Jeans на переулке Енисейском, 15», — уточнил он.

Согласно оперативным данным, площадь возгорания составляет 250 кв. м. В тушении заняты 58 человек и 17 единиц техники. В настоящее время пожар локализован.

Как сообщает «Интерфакс», здание, где произошел пожар, используется как склад, — в момент возгорания в нем отсутствовал персонал.

Gloria Jeans — российская копания по производству одежды, обуви и аксессуаров для все семьи. По данным на конец прошлого года, управляет более чем 600 магазинами, расположенными на территории России, Казахстана и Белоруссии. Центральный офис компании находится в Москве.

Ранее ритейлеры сообщили, что цены на одежду, обувь и аксессуары в России могут вырасти к летнему сезону.

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