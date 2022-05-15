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Вучич заявил о борьбе с антироссийскими санкциями «до последнего»

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Global Look Press

Сербия будет продолжать сопротивляться введению экономических санкций против России. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает Novosti.rs.

Глава государства отметил, что Сербия платит огромную цену за отказ присоединяться к антироссийским санкциям — фактически Белград потерял доступ к иностранному рынку капитала.

«Все скажут: «Вучич объявляет о введении санкций». Нет. Мы будем бороться до последнего. До тех пор, пока сможем сохранить нашу политику», — заявил президент.

Он объяснил, что Сербия воздерживается от санкций не потому что получает какие-то выгоды от России (например, покупает газ по выгодной цене). «Мы делаем это из-за честного отношения к себе, к своей стране, из-за уважения к международному праву. Мы знаем, что такое санкции, насколько они несправедливы и не нужны», — подчеркнул Вучич.

Сербия неоднократно заявляла, что не станет присоединяться к антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине. Как сообщали первые лица страны, Белград будет в этом вопросе руководствоваться не столько традиционной дружбой с Москвой, сколько интересами собственного народа.

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